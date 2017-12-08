Венецианская комиссия признала притеснение русского языка на Украине

Киеву рекомендовано переписать статью скандального закона, притесняющего национальные меньшинства.

Венецианская комиссия Совета Европы изучила новый украинский закон "Об образовании" и рекомендовала властям страны внести в него поправки, чтобы не допускать дискриминации.

В том числе речь идёт о седьмой статье о языках национальных меньшинств, которая "содержит ряд двусмысленных положений и, как представляется, не даёт необходимых указаний относительно применения международных конституционных обязательств страны".

В комиссии пришли в выводу, что из статьи неясны гарантии по поводу образования на Украине на языках меньшинств. Там отметили, что обеспечивается правовое основание для преподавания на болгарском, венгерском, румынском и польском.

Однако "новый закон не даёт решения для языков, которые не являются официальными языками ЕС, в частности, русского языка как наиболее широко используемого негосударственного языка".

— Менее благоприятное отношение к этим языкам трудно каким-либо образом оправдать, и, следовательно, это вызывает проблему дискриминации, — отмечается в сообщении комиссии. — Соответствующее решение будет состоять в том, чтобы внести поправки в статью 7 и заменить это положение более сбалансированным".

Ранее президент Украины Пётр Порошенко в связи с принятием этого закона пообещал, что каждый житель страны будет говорить на мове.