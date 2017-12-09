"Это позор". Жители Брянской области подрались за колбасу и тетрадки от ЛДПР

Спецпоезд партии с подарками стартовал 15 ноября из Москвы и за 25 дней посетит 18 областей.

Жители города Клинцы в Брянской области устроили давку в битве за подарки, которые им привезли на агитпоезде ЛДПР представители партии. Об этом сообщают "Брянские новости".

Толпа взрослых людей и даже школьников встретила гостей на вокзале, и не успели представители либерал-демократов закончить свои выступления, как народ ринулся за пакетами с символикой ЛДПР. Внутри них, как сообщают очевидцы, лежали общие тетрадки, варёная колбаса, конфеты. Гостям пришлось даже просить собравшихся людей вести себя культурнее, обещая, что "всем достанутся подарки".

В Сети пользователи не скупились на эпитеты по поводу этой встречи, отмечая, что "это позор".

Тем временем агитпоезд ЛДПР продолжил свой маршрут. Всего с 15 ноября за 25 суток он планирует посетить 18 областей России.