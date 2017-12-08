Роспотребнадзор изучит воздух в девяти округах Москвы из-за неприятного запаха

Поводом для этой проверки стали многочисленные жалобы жителей столицы на запах кислой капусты.

Роспотребнадзор проводит проверку качества воздуха в девяти округах Москвы после жалоб жителей на неприятный запах. Об этом говорится в сообщении на сайте столичного управления ведомства.

— О результатах проведённых исследований будет сообщено дополнительно. Ситуация остаётся на контроле управления, — отметили в Роспотребнадзоре.

Поводом для проверки стали сообщения жителей Москвы в социальных сетях. В ведомстве отметили, что для изучения воздуха привлечены специалисты ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве".

Ранее о дополнительных проверках в связи с неприятным запахом сообщил "Мосэкомониторинг". Были назначены повторные замеры проб воздуха.