Число пострадавших при столкновениях в Израиле увеличилось до 760

Почти 60 человек из числа пострадавших получили огнестрельные ранения, трое из них находятся в критическом состоянии.

Количество пострадавших в ходе беспорядков на западном берегу Иордана возросло до 760 человек. Об этом со ссылкой на местную медицинскую службу сообщает немецкое издание Tagesspiegel.

По последним данным, около 60 человек получили огнестрельные ранения, трое из них находятся в критическом состоянии. Ранее Лайф писал о двух погибших, один из которых был убит израильской полицией.

Напомним, беспорядки вспыхнули на оккупированных палестинских территориях после принятого решения перенести Посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.