Число пострадавших при столкновениях в Израиле увеличилось до 760

Количество пострадавших в ходе беспорядков на западном берегу Иордана возросло до 760 человек. Об этом со ссылкой на местную медицинскую службу сообщает немецкое издание Tagesspiegel.
Update: Bei schweren Zusammenstößen gab es u.a. in #Jerusalem mindestens 760 Verletzte, ein Mann starb. #Israel griff am Abend einen Stützpunkt der #Hamas an. Der #UN-Sicherheitsrat kritisierte #US-Präsident #Trump auf einer Dringlichkeitssitzung scharf. https://t.co/f5jsdG4z7J— Der Tagesspiegel (@tagesspiegel) 8 декабря 2017 г.
По последним данным, около 60 человек получили огнестрельные ранения, трое из них находятся в критическом состоянии. Ранее Лайф писал о двух погибших, один из которых был убит израильской полицией.
Напомним, беспорядки вспыхнули на оккупированных палестинских территориях после принятого решения перенести Посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.
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