Число пострадавших при столкновениях в Израиле увеличилось до 760

Update: Bei schweren Zusammenstößen gab es u.a. in #Jerusalem mindestens 760 Verletzte, ein Mann starb. #Israel griff am Abend einen Stützpunkt der #Hamas an. Der #UN-Sicherheitsrat kritisierte #US-Präsident #Trump auf einer Dringlichkeitssitzung scharf. https://t.co/f5jsdG4z7J