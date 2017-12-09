Вашингтон пообещал делиться с Москвой данными об угрозе терактов в России

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Вашингтон пообещал делиться с Москвой данными об угрозе терактов в России

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Фото: ©РИА Новости/Максим Блинов

Отмечается, что постоянного контакта между американскими и российскими спецслужбами нет, но "есть области взаимной заинтересованности".

Директор контртеррористического центра США Николас Расмуссен заявил, что в Штатах будут передавать информацию России о готовящихся в стране терактах. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Прежде всего хочу сказать, что, если у нас будет информация о террористической угрозе, которая может затрагивать другую страну, не только наших партнёров, а любую страну в мире, мы поделимся ей. Мы относимся к этому очень серьёзно, — сказал он.

Также Расмуссен отметил, что ежедневного постоянного контакта с коллегами из РФ нет, но всё равно есть "области взаимной заинтересованности, которые мы можем определить и работать по ним вместе".

При этом директор контртеррористического центра США добавил, что этот обмен полезной информацией особо ценен в свете подготовки России к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году.

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