Глава МИД Франции обвинил Россию в присвоении победы над ИГИЛ

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан выразил удивление тем, что Россия, по его мнению, присвоила себе победу над террористической организацией ИГИЛ* в Сирии.
— Я нахожу удивительным то, что Россия присваивает победу над ИГИЛ, — сказал он в эфире телеканала BFMTV.
Он назвал это "несколько необоснованной интерпретацией" и заверил, что ИГИЛ было вынесено силами международной коалиции.
— С определённым запозданием российские военные пришли на помощь силам Башара Асада и в конечном счёте добились освобождения Дейр-эз-Зора, — сказал дипломат.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что вооружённые силы страны выполнили задачу по разгрому бандформирований ИГИЛ в Сирии. Группировка потеряла территориальную автономию и остались только несколько очагов сопротивления.
* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда.
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