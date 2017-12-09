Глава МИД Франции обвинил Россию в присвоении победы над ИГИЛ

По его мнению, это больше заслуга международной коалиции, в которую включена и его страна.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан выразил удивление тем, что Россия, по его мнению, присвоила себе победу над террористической организацией ИГИЛ* в Сирии.

— Я нахожу удивительным то, что Россия присваивает победу над ИГИЛ, — сказал он в эфире телеканала BFMTV.

Он назвал это "несколько необоснованной интерпретацией" и заверил, что ИГИЛ было вынесено силами международной коалиции.

— С определённым запозданием российские военные пришли на помощь силам Башара Асада и в конечном счёте добились освобождения Дейр-эз-Зора, — сказал дипломат.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что вооружённые силы страны выполнили задачу по разгрому бандформирований ИГИЛ в Сирии. Группировка потеряла территориальную автономию и остались только несколько очагов сопротивления.

* Деятельность организации запрещена в России решением Верховного суда.