ФК "Зенит" наказан УЕФА за расизм и пиротехнику

Непристойное поведение болельщиков в матче с "Вардаром" обернётся тем, что трибуны на следующей игре клуба в еврокубках будут частично закрыты.

По итогам игры Лиги Европы против "Вардара" УЕФА наказал ФК "Зенит" за поведение фанатов. Об этом сообщили на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций.

В дисциплинарном комитете организации обратили внимание на расистское поведение фанов "Зенита" и активное использование пиротехники во время матча Лиги Европы с "Вардаром".

Поэтому в качестве наказания УЕФА указал "Зениту" разместить баннер с надписью EqualGame ("Равная игра") на секторе, который будет закрыт для зрителей. Помимо этого, команда из Санкт-Петербурга пополнит казну УЕФА штрафом на сумму 10 тысяч евро.