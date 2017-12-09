Дастина Хоффмана снова обвинили в сексуальных домогательствах

По словам пострадавшей, ужасное и аморальное поведение актёра продолжалось всё время, пока они работали вместе.

Актриса Кэтрин Россеттер обвинила актёра Дастина Хоффмана в сексуальных домогательствах. По словам актрисы, опубликовавшей заявление в своей колонке в издании The Hollywood Reporter, инцидент произошёл в 1983 году, когда Хоффман и Россеттер участвовали в постановке пьесы "Смерть коммивояжера" на Бродвее.

Rossetter details being physically violated by Hoffman: "Night after night I went home and cried. I withdrew and got depressed" https://t.co/WJrs3cDGUS — Hollywood Reporter (@THR) 8 декабря 2017 г.

Россеттер заявила, что Дастин Хоффман был её кумиром и она была счастлива, что её пригласили работать с ним. Однако вскоре она изменила своё отношение к нему, когда актёр начал к ней приставать. Актриса отмечает, что это происходило всё время, пока они работали вместе.

— Ночь за ночью я шла домой и плакала. Я была в депрессии. Его поведение было ужасным, деморализующим и непристойным, — написала артистка.

По её словам, яркий случай его вызывающих манер был запечатлён на камеру фотоаппарата. Во время одной из вечеринок Хоффман положил руку актрисе на грудь, однако быстро убрал, когда увидел человека с фотоаппаратом. Как отмечает сама Кэтрин, фотограф успел снять этот момент. Получив фото, она отправила его своим родителям.

— Я продолжаю видеть все похвалы в его адрес, где его называют добрым и лучшим человеком. Нельзя отрицать, что он сделал многое для меня. Он был великодушен в некотором отношении, но женщины слишком чувствительны к подобным шуткам. Он может всё ещё делать подобное и быть тем человеком, который манипулирует и злоупотребляет своей властью, — заявила актриса.

Выдвинутое обвинение о сексуальных домогательствах стало уже третьим в адрес звезды фильма "Тутси". Сам Хоффман пока никак не прокомментировал заявление своей бывшей коллеги.