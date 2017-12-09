В Израиле взорвалась ещё одна ракета из сектора Газа

Это уже третий снаряд за сутки. На два первых Израиль ответил авиаударом по палестинским территориям.

В израильском городе Сдерот взорвалась ракета, выпущенная с территории сектора Газа. Об этом сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля.

— Некоторое время назад ракета была запущена из сектора Газа по Израилю, сирены воздушной тревоги сработали в региональном совете Шаар Ха-Негев и городе Сдерот, ракета разорвалась в городе Сдерот, — говорится в сообщении.

Данных о погибших и пострадавших нет. Сообщается лишь о повреждённых машинах.

Таким образом, это уже третий за сутки пуск ракеты из палестинского анклава. Одну из них уничтожила система ПРО Израиля "Железный купол". Израиль ответил на два первых пуска ракет авиационным ударом по палестинской территории.