Адвокаты Саакашвили прибыли в СИЗО для встречи с ним

Защита отмечает, что у властей есть 72 часа на то, чтобы определиться с мерой пресечения.

Представители защиты Михаила Саакашвили прибыли в СИЗО к задержанному политику. Обо этом РИА "Новости" рассказал его адвокат Павел Богомазов.

— Адвокаты на месте, ожидают, что их допустят. Надеемся, что в этот раз закон будет соблюдён и предоставят документы, — сказал Богомазов.

Он напомнил, что по закону есть 72 часа, чтобы выбрать меру пресечения задержанному. Когда состоится заседание, зависит от судьи.

— Но пока у нас нет документов никаких, говорить ещё что-либо рано, — сказал адвокат.

Напомним, Саакашвили был задержан сегодня и отправлен в СИЗО. Эту информацию подтвердил генпрокурор.