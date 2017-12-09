Певице Рианне сделал предложение саудовский миллиардер

Читайте также

Певице Рианне сделал предложение саудовский миллиардер

2067

Американская певица Рианна может в скором времени выйти замуж за миллиардера из Саудовской Аравии Хассана Джамиля. О возможной помолвке пары сообщает популярный портал People.

Во время шоу Криса Рока в Нью-Йорке фотографы запечатлели Рианну с бриллиантовым кольцом на безымянном пальце. Вскоре певица поделилась фото с кольцом на своей странице в "Инстаграме".

Публикация от badgalriri (@badgalriri)

Однако сам избранник 29-летней исполнительницы вместе с ней на мероприятии не присутствовал.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!