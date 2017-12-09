Певице Рианне сделал предложение саудовский миллиардер

Американская певица Рианна может в скором времени выйти замуж за миллиардера из Саудовской Аравии Хассана Джамиля. О возможной помолвке пары сообщает популярный портал People.

Rihanna Wears Diamond Engagement-Looking Ring: What Does It Mean? https://t.co/dBF78PNORT — People (@people) 8 декабря 2017 г.

Во время шоу Криса Рока в Нью-Йорке фотографы запечатлели Рианну с бриллиантовым кольцом на безымянном пальце. Вскоре певица поделилась фото с кольцом на своей странице в "Инстаграме".

Публикация от badgalriri (@badgalriri) Дек 7 2017 в 1:41 PST

Однако сам избранник 29-летней исполнительницы вместе с ней на мероприятии не присутствовал.