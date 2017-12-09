В одном из районов Ставрополя введён режим контртеррористической операции

Читайте также

В одном из районов Ставрополя введён режим контртеррористической операции

1789

Фото: © РИА Новости

В квартале, ограниченном четырьмя улицами, допускается применение специальных средств.

С 00:30 на части Ставрополя введён режим контртеррористической операции. Как сообщили в краевом управлении Федеральной службы безопасности, это сделано "в целях пресечения и раскрытия совершённого террористического акта, минимизации его последствий и защиты жизненно важных интересов личности, общества и государства".

Указан район, в котором введён режим КТО. Он ограничен улицами Тельмана, Пушкина, Партизанской и Серова. То есть идёт речь о перекрытии одного квартала. Внутри него допускается применение специальных мер и временных ограничений.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!