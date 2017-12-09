Две звезды. Ургант и Бузова спели дуэтом

Телеведущая и певица Ольга Бузова во время передачи "Вечерний Ургант" спела дуэтом вместе с её ведущим Иваном Ургантом. Об этом Ольга сообщила на своей странице в "Инстаграме".
Кто уже посмотрел Вечерний Ургант? Дальний восток? Сибирь? Как вам я? Ожидали увидеть меня в таком образе и услышать такое исполнение песни #хитпарад ? Рассказывайте, мне очень интересно! Ну, а Москва и наш часовой пояс, вы включайте Первый Канал и смотрите «Вечерний Ургант» в 23.30 Сразу после шоу "Голос". Иван, @urgantcom спасибо, что ты аккомпанировал мне это было волшебно #вечернийургант#ЖиваяБузова
Телеведущая поблагодарила Урганта за то, что он аккомпанировал ей на пианино во время исполнения её песни "Хит-парад". Композиция прозвучала в рубрике "Живая Бузова" и была исполнена в джазовой аранжировке.
Сама Бузова в эфире передачи заявила, что всегда исполняет свои песни без фонограммы. Певица выразила недоумение, почему многие коллеги по музыкальной сцене испытывают к ней неприязнь и не признают её настоящей певицей.
— Я живу, и это моя жизнь. Я делаю то, что мне нравится. Почему такая реакция — не понимаю, — заявила Ольга Бузова.
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