В Италии жена регбиста убила двух детей и пыталась покончить с собой

Отмечается, что оставшаяся в итоге в живых мать-убийца страдала психическими заболеваниями.

Жена бывшего игрока итальянской сборной по регби совершила жестокую расправу над своими детьми, после чего попыталась свести счёты с жизнью. Об этом сообщает издание La Gazzetta Dello Sport.

В отсутствие мужа жительница провинции Мантуя расправилась над своей двухлетней дочкой, задушив её подушкой, а потом достала нож и зарезала пятилетнего ребёнка.

После двойного убийства женщина умчала из дома на автомобиле, в салоне которого захотела свести счёты с жизнью. Планы матери-убийцы нарушил случайный прохожий, вовремя вызвавший полицейских. Прибывшие сотрудники полиции доставили её в медучреждение.

Женщина осталась жива. Сообщается, что она была психически нездорова.