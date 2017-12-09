Под Киевом депутат обстрелял людей из ружья

О ранениях не сообщается. Несколько человек получили лёгкие травмы и обратились в полицию.

В Киевской области депутат сельсовета Згуровского района открыл огонь из ружья по людям, которые намеревались проехать через его поле. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

— В результате потерпевшие получили многочисленные телесные повреждения в виде раны и синяка правой голени и стопы, раны бедра, ссадины грудной клетки, наличия инородных тел в голени, стопы и предплечье, — рассказали в надзорном органе.

Депутат является главой фермерского хозяйства. Во время инцидента он работал в поле. Теперь он стал фигурантом уголовного дела. Ему грозит до семи лет лишения свободы.