Под Киевом депутат обстрелял людей из ружья

В Киевской области депутат сельсовета Згуровского района открыл огонь из ружья по людям, которые намеревались проехать через его поле. Об этом сообщили в областной прокуратуре.
— В результате потерпевшие получили многочисленные телесные повреждения в виде раны и синяка правой голени и стопы, раны бедра, ссадины грудной клетки, наличия инородных тел в голени, стопы и предплечье, — рассказали в надзорном органе.
Депутат является главой фермерского хозяйства. Во время инцидента он работал в поле. Теперь он стал фигурантом уголовного дела. Ему грозит до семи лет лишения свободы.
- Популярные
- По времени