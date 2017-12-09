В МВД Украины сообщили, что разгон палаточного городка у Рады не намечается

Советник министра Зоряш Шкиряк назвал враньём информацию о таких планах полиции.

Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк заявил, что Нацполиция и Нацгвардия не будут трогать активистов, разбивших палаточный лагерь возле здания Верховной рады. Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

— Никакие подразделения полиции или Национальной гвардии не собираются и не будут предпринимать никаких действий по отношению к палаточному городку или другим митингующим, — отметил он.

Также советник министра МВД подчеркнул, что информация о якобы разгоне силовиками демонстрантов является "откровенной ложью".

Ранее украинский лидер Пётр Порошенко назвал палаточный городок гоп-компанией и отметил, что ошеломлён и шокирован происходящими в Киеве событиями. Сегодня в Киеве был задержан Михаил Саакашвили.