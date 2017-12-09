Словенский журнал извинился перед Меланьей Трамп за статью о её работе в эскорте

Официальные извинения издания "Сьюзи" стали одним из условий, которые выдвинула супруга президента США.

Словенский женский журнал "Сьюзи" извинился перед первой леди США Меланьей Трамп за материал, в котором говорилось, что жена американского президента предоставляла услуги эскорта высокого класса во время своей модельной карьеры. Об этом сообщает агентство Associated Press.

— У нас нет доказательств. Поэтому мы извиняемся. Мы не собирались причинять боль и оскорблять миссис Трамп, — заявили представители "Сьюзи".

По данным агентства, руководство журнала в качестве компенсации выплатит миссис Трамп определённую сумму. Адвокат Меланьи Наташа Пирс Мусар подтвердила, что внесудебное урегулирование было достигнуто, однако отказалась предоставить подробности.

Напомним, в 2016 году издание опубликовало статью, в которой сообщалось, что Меланья Трамп, работая в модельном агентстве, предоставляла также услуги "элитного эскорта". Как стало известно, помимо компенсации официальные извинения в её адрес стали одним из требований Меланьи.