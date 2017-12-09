Депутат Рады: Саакашвили должен ответить перед судом

Заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко заявил, что должно быть проведено тщательное расследование в отношении Михаила Саакашвили. Об этом сообщает телеканал "Прямой".
— У правоохранителей есть ряд вопросов к Саакашвили, и он должен на них ответить, как бы ему этого ни не хотелось,— отметил депутат украинского парламента.
Также Гончаренко считает, что законные права Саакашвили, как и любого другого гражданина, не должны нарушаться, поэтому расследовать все эпизоды дела надо "тщательно".
Напомним, Саакашвили, выступавший в качестве организатора протестных акций на Украине, был задержан 8 декабря в Киеве.
- Популярные
- По времени