Даже не в тройке. Россия оказалась далеко не самой пьющей страной

При проведении онлайн-опроса миф о пьянстве в РФ поддержали 43 процента респондентов, но на самом деле Россия занимает седьмое место в списке стран с наибольшим потреблением алкоголя.

Институт Ipsos в своей исследовательской работе "Опасности восприятия" доказал, что люди зачастую находятся в плену стереотипов и их представления по глобальным вопросам ошибочны. Для этого исследователи провели онлайн-опрос жителей 38 стран, которым задавали вопросы на разные темы: от терроризма до подростковой преступности и пьянства.

Например, выяснилось, что Россию ошибочно назвали самой пьющей страной в мире. За это утверждение отдало свои голоса 43 процента респондентов. Вторыми после россиян в алко-рейтинге при опросе были американцы (31%), а на третьей строчке расположились с 19% голосов представители Германии.

Впрочем, реальность оказалась совершенно иной. В списке стран, где больше всего потребляется алкоголь, на самом деле первенствует Бельгия (12,6 литра чистого спирта на человека в год), а вслед за ней идут Франция и Германия. Россия же занимает только скромное седьмое место.

Как объяснили исследователи, респонденты при онлайн-опросе мыслили стереотипно, так как русских и американцев можно часто увидеть нетрезвыми в фильмах или видеороликах в Сети, и про это пьянство давно слагаются легенды.

Интересно, что с самыми трезвыми странами голосовавшие не ошиблись: на жителя Саудовской Аравии и Индонезии приходится всего 0,09 литра чистого спирта в год.