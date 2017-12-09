Большой театр сегодня впервые покажет балет Серебренникова "Нуреев"

Руководство театра надеется, что зрители высоко оценят историю непростой судьбы уникального артиста балета Рудольфа Нуреева.

Премьера балета "Нуреев", постановщиком которого является Кирилл Серебренников, состоится сегодня, 9 декабря, на Исторической сцене Большого театра. Как сообщили в театре, билеты раскупили ещё за несколько месяцев.

Накануне в театре состоялась генеральная репетиция. Первоначально премьера должна была состояться в Большом театре ещё в июле, однако из-за неготовности постановки дату сдвинули декабрь.

По словам руководства Большого театра, они надеются, что зрители высоко оценят историю непростой судьбы уникального артиста балета Рудольфа Нуреева. Генеральный директор театра Владимир Урин отметил, что такая сложная тема может вызвать неприятие целого ряда людей. Рудольф Нуреев — один из первых артистов, эмигрировавших из страны. В 1961 году во время гастролей он решил больше не возвращаться в СССР.

Режиссёр Кирилл Серебренников из-за домашнего ареста дистанционно руководил подготовкой балета к премьере. Постановкой хореографии занимался Юрий Посохов. Помимо танцоров в спектакле задействованы оперные певцы, хор и драматические артисты.