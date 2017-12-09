На американские F-15 поставят лазерное оружие

Ожидается, что такое вооружение появится на самолётах к 2021 году. Оно позволит сбивать беспилотники и ракеты.

Американская корпорация Lockheed Martin получила контракт от Пентагона стоимостью 26 миллионов долларов на оснащение истребителей F-15 лазерным оружием. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, пока мощность этого вооружения будет невысокой, около 50 киловатт, однако оно позволит уничтожать беспилотники и ракеты противника на расстоянии не менее 1,6 километра.

Пентагон рассчитывает, что уже вскоре мощность будет увеличена в два-три раза. Первые F-15 с лазерными пушками поступят на вооружение к 2021 году.

Ранее в США была успешно испытана лазерная пушка противовоздушной обороны.