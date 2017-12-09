Израиль призвал все страны перенести посольства в Иерусалим

По мнению постпреда страны Дани Данона, остальные должны последовать "смелому" решению президента США Трампа.

Постоянный представитель Израиля при ООН Дани Данон на заседании Совбеза обратился к представителям других государств, являющихся членами этой организации, с призывом признать Иерусалим израильской столицей.

— Мы приветствуем это смелое решение президента Трампа. И я призываю все страны и все нации, стремящиеся к миру, присоединиться к нашим американским друзьям, признав непосредственную принадлежность Иерусалима Израилю, и перенести посольства в нашу столицу, — заявил он.

Также дипломат подчеркнул, что Палестине надо не думать о военном насилии, а пытаться мирно договориться с соседями.

— В настоящий момент палестинцы стоят перед выбором: они могут избрать путь насилия, как они делали всегда, либо они могут сесть с нами за стол переговоров, — резюмировал Данон.

Напомним, 6 декабря Дональд Трамп, выступая в Белом доме, официально признал Иерусалим столицей Израиля, что затем вызвало волну критики со стороны лидеров арабских и европейских стран.