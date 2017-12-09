Опрос: За Путина готовы отдать голос 68% россиян

На втором месте по числу сторонников оказался Владимир Жириновский, на третьем — Геннадий Зюганов.

Проголосовать на грядущих выборах президента РФ за кандидатуру Владимира Путина готовы 68% россиян. Таковы результаты опроса, проведённого Фондом "Общественное мнение" (ФОМ). Такая доля голосов была бы у действующего главы государства, если бы выборы проводились в эти выходные.

На втором месте по доле сторонников оказался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он заручился поддержкой 7% участников опроса. Глава КПРФ Геннадий Зюганов получил 4% условных избирателей.

Телеведущая Ксения Собчак и один из основателей партии "Яблоко" Григорий Явлинский набрали по 1% сторонников.

ФОМ провёл этот опрос 2–3 декабря среди трёх тысяч человек из 73 регионов России.

Выборы президента РФ состоятся в марте следующего года. Несколькими днями ранее Владимир Путин сообщил о решении выставить свою кандидатуру.