Пушков заверил, что Россия не позволит оккупационного режима Украины в Донбассе

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что Россия, несмотря на попытки давления на неё, не позволит Украине ввести оккупационный режим в Донбассе.
— Климкин собрался давить на нас "с помощью друзей и партнёров" по Донбассу. Дави — не дави, а оккупационный режим Россия там ввести не позволит, — написал он в Twitter.
Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин и глава МИД России Сергей Лавров провели первую за три года двухстороннюю встречу. На ней обсуждался обмен пленными в Донбассе, а также упоминалось предложение России ввести миротворческую миссию ООН.
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