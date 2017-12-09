Пушков заверил, что Россия не позволит оккупационного режима Украины в Донбассе

Он заявил, что Киеву бесполезно пытаться для этого давить на Москву при помощи своих друзей.

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что Россия, несмотря на попытки давления на неё, не позволит Украине ввести оккупационный режим в Донбассе.

— Климкин собрался давить на нас "с помощью друзей и партнёров" по Донбассу. Дави — не дави, а оккупационный режим Россия там ввести не позволит, — написал он в Twitter.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин и глава МИД России Сергей Лавров провели первую за три года двухстороннюю встречу. На ней обсуждался обмен пленными в Донбассе, а также упоминалось предложение России ввести миротворческую миссию ООН.