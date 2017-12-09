Сокольническая площадь в Москве закроется с 9 декабря на два года

В связи с этим будет изменена схема движения транспорта и маршруты пяти автобусов.

В Москве с 9 декабря изменится схема дорожного движения в районе Сокольнической площади. Она будет закрыта для дорожного транспорта на два года из-за строительства станции метро "Стромынка", сообщается на официальном сайте "Московского транспорта".

Из-за строительных работ будет введено одностороннее движение на участке улицы Сокольническая Слободка от улицы Русаковской до Сокольнического Вала, на участке Маленковской улицы от Сокольнического Вала до улицы Шумкина, а также на участке улицы Старослободской от улицы Шумкина до улицы Сокольнический Вал.

Двустороннее движение будет организованно на участке 4-го Полевого переулка от Сокольнической площади до 2-го Полевого переулка и на участке Песочного переулка от Сокольнической Слободки до Сокольнической площади.

Кроме того, изменения затронут и пять маршрутов пассажирского транспорта. Некоторые остановки будут перенесены в другие места.

Станция метро "Стромынка" станет одним из участков строящегося Третьего пересадочного контура. Станция заработает в 2020 году и образует пересадочный узел со станцией "Сокольники" Сокольнической линии.