В ФБР рассказали о "письмах из России" для помощницы Трампа

Сотрудники Федерального бюро расследований США предоставили Хоуп Кикс "имена россиян, которые устанавливали с ней связь", и рекомендовали быть бдительной.

ФБР было известно, что после победы на президентских выборах Дональда Трампа на электронную почту одной из его помощниц Хоуп Кикс якобы приходили письма из России. Об этом сообщает New York Times.

Отмечается, что послания для сотрудницы пресс-службы Трампа якобы шли с "государственного российского адреса". ФБР дважды на встречах с Кикс напоминали ей о бдительности, так как отправители, по мнению сотрудников ведомства, "могли быть частью российской операции в сфере разведки".

Впрочем, о том, кто конкретно авторы писем из России и какую именно информацию они отправляли Кикс в США, в статье не уточняется. Что касается сотрудницы команды Трампа, то, как пишут журналисты издания, нет оснований утверждать, будто "Хикс сделала что-либо неправильно". Правда, с Хикс уже встретились сотрудники аппарата специального прокурора США Роберта Мюллера, расследующего дело о якобы вмешательстве РФ в выборы президента США. Но итоги этой встречи пока неизвестны.