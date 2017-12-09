"Нечего стыдиться". Геращенко прокомментировал видео, где он вылизал тарелку

По словам нардепа, таким образом он решил проявить благодарность повару за вкусный обед.

Депутат Верховной рады Антон Геращенко прокомментировал видео, опубликованное бывшим замглавы Администрации президента Украины Андреем Портновым, на котором нардеп вылизал тарелку после ужина в японском ресторане. Об этом он написал на своей странице в "Фейсбуке".

По словам Геращенко, он обедал вместе с заместителем посла Японии на Украине и своим хорошим знакомым Мичио Харада. Согласно японской традиции, если гостю понравилось блюдо, то своё уважение повару он показывает вычищенным до блеска блюдом. Геращенко подчеркнул, что решил проявить таким образом правила хорошего тона и не видит в этом ничего зазорного.

— Мне нечего стесняться. Я уважаю традиции разных дружественных Украине наций, — заявил депутат.

Геращенко посоветовал Портнову изучать традиции и культуру приёма пищи разных стран, а также пообещал выслать ему для этого специальную литературу.