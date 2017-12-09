Apple собирается купить сервис для распознавания музыки Shazam

По данным СМИ, при успешных переговорах стоимость сделки может составить 400 миллионов долларов США.

Корпорация Apple близка к приобретению популярного приложения Shazam, при помощи которого можно идентифицировать звучащую песню, телешоу, фильм или рекламу. Об этом сообщает TechCrunch.

Пока стороны ведут переговоры. Отмечается, что в случае их успеха Apple заплатит за Shazam сумму более 400 миллионов долларов.

Но и Shazam находится на довольно высоких позициях. Так, в сентябре 2016 года на это мобильное приложение пришлось более миллиарда скачиваний. По мнению экспертов, у Shazam ещё есть резервы для улучшения своих рыночных позиций.