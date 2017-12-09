Палестина призвала СБ ООН потребовать отмены решения Трампа по Иерусалиму

Палестина призвала Совет Безопасности ООН принять резолюцию, в которой призвать США отменить решение о переносе посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом сообщил постоянный наблюдатель Государства Палестины при всемирной организации Рияд Мансур.

— Мы хотим, чтобы это было отражено в резолюции Совета Безопасности ООН, — приводит его слова ТАСС.

Он заявил также, что решение Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля будет иметь далеко идущие последствия. Они, по мнению Мансура, "является прямым нарушением резолюций Совета Безопасности ООН и давнего международного консенсуса в отношении Иерусалима". Это, в свою очередь, подрывает международный авторитет США,