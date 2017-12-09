СМИ: США не захотели договариваться с РФ о невмешательстве во внутренние дела

По данным источников, Вашингтон поступил так из-за недоверия в отношениях двух стран.

Белый дом отказался от предложения Москвы договориться о невмешательстве во внутреннюю политику друг друга. Об этом сообщает BuzzFeed со ссылкой на свои источники в американской власти.

По их словам, предложение было озвучено летом во время встречи замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова с заместителем госсекретаря США Томасом Шэнноном.

Издание пишет, что Рябков якобы предложил подписать документ, который предусматривал бы такое невмешательство. Изучив предложение, США ответили отказом.

— Прежде чем нечто такое может быть реализовано, нужна продолжительная работа по укреплению доверия. К тому же никто не видит в соглашении о невмешательстве нечто такое, что может ограничить поведение России, особенно в сфере киберпространства, — заявил источник BuzzFeed.