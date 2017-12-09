Саакашвили из застенков СБУ позвал украинцев свергать Порошенко

Политик призвал устраивать протестные акции, если его сторонников будут задерживать сотрудники полиции.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили призвал украинцев выйти 10 декабря на акцию "За импичмент". Об этом сообщил его адвокат Руслан Чорнолуцкий, зачитав заявление политика.

— Барыжная власть меня арестовала по лживым обвинениям. Таким образом они хотят запугать вас. Не бойтесь ничего, смело выходите на мирную воскресную акцию "За импичмент". Нашей победе нет альтернативы. Держитесь! Слава Украине! — заявил Саакашвили.

Экс-губернатор Одесской области, который сейчас находится в СИЗО, ожидает, что его сторонники мобилизуют остальных граждан Украины для свержения действующей власти. Также он призвал устраивать манифестации, если поддерживающих его людей будут задерживать.

Напомним, восьмого декабря в Киеве задержали организатора акций протеста Михаила Саакашвили. После его задержания сторонники политика попытались штурмом взять здание СБУ. Генеральная прокуратура Украины настаивает на домашнем аресте Саакашвили.