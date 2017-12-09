В США жертвы секс-насилия со стороны священников получили более $40 млн

Компенсацию, которая в среднем составила 212 тысяч долларов на человека, получили 189 жителей Нью-Йорка.

Фонд примирения и компенсации, созданный в 2016 году для людей, переживших насилие со стороны священнослужителей, уже выплатил жертвам более 40 миллионов долларов. Об этом со ссылкой на архиепархию Нью-Йорка сообщает Patch.

Всего компенсацию, в среднем составляющую 212 тысяч долларов, выплатили 189 жителям Нью-Йорка. Правда, как отметили в архиепархии, пострадавшие явно дали понять, что "они не просто заинтересованы в деньгах, а ожидают от церкви стремления к примирению и исцелению".

Информация о конкретных случаях сексуального насилия со стороны католических священников не афишируется, но один из пострадавших — Стивен Райан-Вуотто — всё-таки рассказал свою историю. Оказалось, его в подростковом возрасте изнасиловал преподобный Роберт Лота из Greenwich Village. Теперь ему выплатили 500 тысяч долларов.

В архиепархии Нью-Йорка заверили, что проводят поверку приходов и всех священнослужителей, работающих с детьми.