Мадуро решил создать целый департамент по регулированию криптовалют

Президент Венесуэлы Николас Мадуро принял решение сформировать в стране департамент, который будет отвечать за местную криптовалюту Petro.

— Объявляю об учреждении департамента регулирования венесуэльской криптовалюты, — приводит его слова Венесуэльское агентство новостей.

О появлении самой криптовалюты Мадуро заявил несколькими днями ранее.

Нужно отметить, что это происходит на фоне глубокого экономического кризиса в Венесуэле. Накануне сообщалось, что, по итогам года, инфляция там может составить 2000 процентов.

Что касается криптовалют, то накануне самая популярная из них — биткоин — установила очередной рекорд, подорожав за сутки на четыре тысячи долларов до 18 тысяч. Впрочем, затем курс быстро скорректирован до 15 тысяч долларов.