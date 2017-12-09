Беременная американка рискнула жизнью ради спасения свадебного платья из пожара

По словам женщины, наряд является главным символом её жизни и она планирует передать его своим детям

В Калифорнии супружеская пара вернулась обратно в свой дом за свадебным платьем жены после того, как их эвакуировали из-за масштабных лесных пожаров. Об этом сообщает телеканал ABC.

Как заявила мать двоих детей Ленэй Баверо, которая к тому же ожидает третьего ребенка, её ничего так не волновало в тот момент, кроме спасения собственного свадебного платья. Наряд является важным символом, она надеется, что передаст это платье своим детям.

— Мы много вместе пережили. Ничто другое не имеет значения, поэтому я хочу, чтобы у детей была память о нашем прошлом, — рассказала женщина.

Помимо платья Ленэй супруги захватили необходимые документы, рисунки детей и некоторую одежду. По словам пары, они видели приближающийся к их дому огонь, когда загружали вещи в машину.