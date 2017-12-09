В Ставрополе обезвредили трёх вооружённых бандитов

Читайте также

В Ставрополе обезвредили трёх вооружённых бандитов

1654

Фото: ©РИА Новости

Они были заблокированы в частном доме, силовики предлагали им сдаться без оказания сопротивления.

Результатом контртеррористической операции в Ставрополе стало обезвреживание трёх вооружённых бандитов. Об этом сообщили в краевом управлении Федеральной службы безопасности.

— В ходе проведения КТО была заблокирована группа лиц, планировавшая совершение террористических актов в местах массового пребывания людей. Трое вооружённых преступников обезврежены, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что для проведения этой операции режим КТО был введён в одном из кварталов города. Бандиты были заблокированы в частном доме и им было предложено сдаться без сопротивления.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!