В Ставрополе обезвредили трёх вооружённых бандитов

Результатом контртеррористической операции в Ставрополе стало обезвреживание трёх вооружённых бандитов. Об этом сообщили в краевом управлении Федеральной службы безопасности.
— В ходе проведения КТО была заблокирована группа лиц, планировавшая совершение террористических актов в местах массового пребывания людей. Трое вооружённых преступников обезврежены, — говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что для проведения этой операции режим КТО был введён в одном из кварталов города. Бандиты были заблокированы в частном доме и им было предложено сдаться без сопротивления.
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