Экс-ведущая Fox News вспомнила, как Трамп хотел поцеловаться с ней

По признанию Джулиет Хадди, попытка поцелуя в губы с его стороны не оскорбила её, но сильно удивила.

Бывшая журналистка телеканала Fox News Джулиет Хадди рассказала, как Дональд Трамп ещё до того, как стал президентом США, хотел поцеловаться с ней. Об этом сообщает Page Six.

Она вспомнила, как "в 2005 или 2006 году" Дональд Трамп пригласил её на ланч в Trump Tower, где они общались наедине. По словам Хадди, в завершение встречи у лифта Трамп вместо прощального поцелуя в щёку склонился, чтобы поцеловать журналистку в губы.

Реакция у Хадди на обострение чувств Трампа была удивлённой.

—Это меня не оскорбило, но я подумала: "О мой бог!"— сказала журналистка.

Причём она отметила, что спустя годы Трамп прекрасно помнит события того вечера, и даже пошутил, будто "пытался приударить за ней, но она его отшила".