Трамп возложил на Обаму ответственность за операцию России в Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что это его предшественник Барак Обама создал ситуацию, когда Россия и Иран начали участвовать в делах Сирии.
— Мы унаследовали проблемы по всему миру, Америка демонстрировала слабость и не заходила за "красные линии", — сказал Трамп на митинге своих сторонников во Флориде.
Он посетовал, что Америка сама не перешла эту "красную линию", не пояснив, какой смысл он вкладывает в это понятие.
При этом Трамп полагает, что его политика выгодно отличается от работы Обамы. Так, США запустили 59 "прекрасных ракет" по сирийскому аэродрому после обвинений в адрес сирийских властей по поводу якобы имевшего место применения ими химоружия.
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