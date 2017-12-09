Трамп признал США победителями в двух мировых войнах

Также американский лидер заявил, что именно его страна расправилась с коммунизмом.

Президент США Дональд Трамп считает, что именно Соединённые Штаты вышли победителями из двух мировых войн. Об этом он заявил во Флориде на встрече со своими сторонниками.

— Мы — нация, которая вырыла Панамский канал, одержала победу в двух мировых войнах, отправила человека на Луну и поставила на колени коммунизм, — сказал он.

Выступая с популистскими высказываниями, он также признал американскую армию величайшей справедливостью в мире и возложил на своего предшественника Барака Обаму ответственность за военную операцию России в Сирии.