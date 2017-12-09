Стала известна дата суда над Саакашвили

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Стала известна дата суда над Саакашвили

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Михаил Саакашвили. Фото: ©РИА Новости

Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган заявила, что суд над бывшим главой Одесской области Украины Михаилом Саакашвили может состояться сегодня. Об этом сообщает РИА "Новости Украина".

— Задержание было вечером, суд на следующий день. Скорее всего, уже сегодня, — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, Саакашвили, выступавшего в качестве организатора протестных акций, задержали накануне вечером в Киеве. В генеральной прокуратуре Украины заявили, что будут ходатайствовать в суде о домашнем аресте политика. Он меж тем призвал сторонников выйти сегодня на митинги с требованием отставки президента Украины Петра Порошенко.

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