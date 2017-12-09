Первой жертвой масштабных пожаров в Калифорнии признали 70-летнюю женщину

Пенсионерка не смогла выбраться из машины, когда попала в аварию во время эвакуации.

Первой официальной жертвой крупных лесных пожаров в Калифорнии признали 70-летнюю женщину. Об этом сообщает издание Los Angeles Times со ссылкой на местных властей.

Ранее телеканал CNN распространил информацию о двух первых погибших. Однако эта информация не была подтверждена медиками или полицией.

Тело погибшей женщины обнаружили внутри её машины. По предварительным данным, пенсионерка попала в аварию во время эвакуации жителей Калифорнии. Женщина погибла, отравившись угарным газом. На её теле также найдены следы ожогов.

Напомним, на территории американского штата Калифорния введён режим ЧС из-за масштабных пожаров. В огне пострадало уже более 650 квадратных километров, пламя уничтожило более 500 объектов.