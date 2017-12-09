Жертвами столкновения УАЗа и КамАЗа в Якутии стали уже девять человек

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Жертвами столкновения УАЗа и КамАЗа в Якутии стали уже девять человек

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Фото: ©РИА Новости/Андрей Сорокин

Девять человек в Якутии стали жертвами столкновения микроавтобуса УАЗ и грузовика КамАЗ. Ещё три человека пострадали. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Как рассказали в ведомстве, УАЗ выехал на встречную полосу, где и столкнулся с грузовиком, а затем загорелся.

Напомним, авария произошла 7 декабря на федеральной трассе "Колыма". Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

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