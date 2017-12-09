Трамп заявил, что не будет защищать страны НАТО, которые "не платят"

Американский лидер Дональд Трамп сообщил, что США не намерены выступать в защиту стран — членов НАТО, не пополняющих бюджет альянса. Об этом передаёт телеканал Fox News.

— Я намекнул им, что если вы не платите, вас тут не будет. И я за это подвергся критике в прессе. Все начали говорить, что Дональд Трамп груб с нашими союзниками. Но это они грубы с нами, если не платят! — заявил Трамп.

Президент США в качестве примера не исключил ситуацию, когда определённая страна не обеспечивает бюджет альянса, а тем временем её союзники по НАТО "оказываются ввязаны в третью мировую войну".

Помимо этого американский лидер рассказал, что не смог найти взаимопонимания с канцлером Германии Ангелой Меркель, когда просил оказывать больше помощи НАТО.

Ранее Лайф писал, что во время выступления на митинге сторонников президента США во Флориде Трамп назвал американскую армию "величайшей силой справедливости в мировой истории".