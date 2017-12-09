Fox News рассказал о связи участников комиссии по "делу РФ" с Хиллари Клинтон

Республиканцы недовольны обнаруженными связями между командой спецпрокурора Мюллера и бывшим госсекретарём США.

Некоторые члены американской комиссии, занимающейся расследованием предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США 2016 года, в прошлом были связаны с бывшим американским госсекретарём Хиллари Клинтон. Такие данные предоставил телеканал Fox News.

Среди тех, кто когда-то активно взаимодействовал с Клинтон, оказались Аарон Зибли и Эндрю Вайсман, которые сейчас являются действующими сотрудниками аппарата спецпрокурора США Роберта Мюллера. Вайсман не только посещал одно из мероприятий предвыборной компании Хиллари Клинтон, но и делал пожертвования в пользу Демократической партии, а также в поддержку кандидатуры Барака Обамы на президентских выборах в 2008 году.

Ранее телеканал также сообщал о том, что ещё одна сотрудница аппарата Мюллера в прошлом являлась юристом Клинтон и делала денежные пожертвования в фонд её избирательной кампании. Fox News предполагает, что из-за связей с главным оппонентом Дональда Трампа на выборах, все они весьма предосудительно относятся к республиканцам. Члены республиканской партии уже выразили своё недовольство после обнародования сведений, считая, что комиссия не придерживается принципов беспристрастности и объективности.