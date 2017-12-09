Стала известна точная причина смерти рэпера Лил Пипа

Как и предполагалось ранее, американский музыкант скончался от передозировки наркотиков.

Смерть исполнителя Густава Ара, известного под псевдонимом Лил Пип, наступила из-за "комбинированного наркотического воздействия" фентанила и ксанакса, сообщает Daily Mirror.

Медэксперты отметили, что подобное всегда приводит к серьёзным сбоям в организме: человек либо впадает в кому, либо умирает.

Следует отметить, что поклонники творчества рэпера вначале возложили вину за его смерть на девушку, якобы продавшую ему наркотики. В Сети даже была опубликована переписка Лил Пипа с Мэрайей, посмеявшейся за несколько часов до трагедии над состоянием рэпера.

Напомним, Lil Peep скончался 16 ноября в возрасте 21 года в Нью-Йорке в автобусе перед концертом. В своём последнем посте в "Инстаграме" он написал: "Когда я умру, вы будете меня любить".