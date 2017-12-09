В Якутии возбудили второе уголовное дело после ДТП

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В Якутии возбудили второе уголовное дело после ДТП

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СУ СК России по Республике Якутия возбудило уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" после гибели девяти человек при столкновении микроавтобуса и грузовика. Это уже второе уголовное дело по факту аварии.

Напомним, страшная авария произошла вчера вечером на федеральной трассе в Якутии. По предварительной версии, УАЗ выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком и загорелся. В результате погибло девять человек, в том числе двухлетний ребёнок.

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