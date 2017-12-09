В Якутии возбудили второе уголовное дело после ДТП

СУ СК России по Республике Якутия возбудило уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" после гибели девяти человек при столкновении микроавтобуса и грузовика. Это уже второе уголовное дело по факту аварии.

Напомним, страшная авария произошла вчера вечером на федеральной трассе в Якутии. По предварительной версии, УАЗ выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком и загорелся. В результате погибло девять человек, в том числе двухлетний ребёнок.