Президент Польши назначил нового премьер-министра страны

Глава государства сказал новому главе кабмина, что не только будет держать за него кулаки, но и в любой момент открыт для сотрудничества.

Президент Польши Анджей Дуда принял отставку премьер-министра страны Беаты Шидло и назначил на её место замглавы правительства, министра финансов и развития Матеуша Моравецкого. Об этом сообщается в официальном "твиттере" главы государства.

— Назначаю вас своим премьер-министром. Я буду не только держать за вас кулаки, но и в любой момент я открыт для сотрудничества, — сказал Дуда новому главе кабмина.

Ранее стало известно, что Беата Шидло, занимавшая должность премьер-министра Польши с 2015 года, покинула свой пост. Часть однопартийцев Шидло поддержала её отставку, так как считала, что это поможет дать новый импульс развитию экономики страны.