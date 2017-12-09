Президент Польши назначил нового премьер-министра страны

Президент Польши Анджей Дуда принял отставку премьер-министра страны Беаты Шидло и назначил на её место замглавы правительства, министра финансов и развития Матеуша Моравецкого. Об этом сообщается в официальном "твиттере" главы государства.
Prezydent @AndrzejDuda przyjął dymisję rządu @BeataSzydlo i desygnował na Premiera Mateusza Morawieckiego.— KancelariaPrezydenta (@prezydentpl) 8 декабря 2017 г.
➡️TREŚĆ WYSTĄPIENIA PREZYDENTA: https://t.co/u8RvQrmfAN pic.twitter.com/ot6eg8fyAj
— Назначаю вас своим премьер-министром. Я буду не только держать за вас кулаки, но и в любой момент я открыт для сотрудничества, — сказал Дуда новому главе кабмина.
Ранее стало известно, что Беата Шидло, занимавшая должность премьер-министра Польши с 2015 года, покинула свой пост. Часть однопартийцев Шидло поддержала её отставку, так как считала, что это поможет дать новый импульс развитию экономики страны.
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