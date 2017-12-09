"Мосгаз": Тухлый запах в Москве не связан с утечкой природного газа

АО "Мосгаз" опровергает предположение некоторых СМИ и пользователей соцсетей, что неприятный запах в Москве вызван утечкой природного газа.
— На данный момент ни одного случая наличия сетевого природного газа в воздухе не зафиксировано. Никаких технологических нарушений на сетях газоснабжения города нет, — сообщила пресс-служба ведомства.
При анализе проб воздуха разных районов Москвы эксперты следов сетевого газа не обнаружили.
Ранее жители столицы пожаловались на резкую вонь. Роспотребнадзор и эксперты ГПБУ "Мосэкомониторинг" начали отбор проб воздуха в девяти округах Москвы. Превышений предельно допустимых концентраций по загрязняющим веществам экологи пока не выявили.
- Популярные
- По времени