"Мосгаз": Тухлый запах в Москве не связан с утечкой природного газа

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"Мосгаз": Тухлый запах в Москве не связан с утечкой природного газа

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Фото: © РИА Новости/Антон Денисов

В ведомстве также сообщили об отсутствии технологических нарушений на сетях столичного газоснабжения.

АО "Мосгаз" опровергает предположение некоторых СМИ и пользователей соцсетей, что неприятный запах в Москве вызван утечкой природного газа.

— На данный момент ни одного случая наличия сетевого природного газа в воздухе не зафиксировано. Никаких технологических нарушений на сетях газоснабжения города нет, — сообщила пресс-служба ведомства.

При анализе проб воздуха разных районов Москвы эксперты следов сетевого газа не обнаружили.

Ранее жители столицы пожаловались на резкую вонь. Роспотребнадзор и эксперты ГПБУ "Мосэкомониторинг" начали отбор проб воздуха в девяти округах Москвы. Превышений предельно допустимых концентраций по загрязняющим веществам экологи пока не выявили.

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