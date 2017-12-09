ООН в 2017 году получила от России свыше $65 млн на гуманитарную помощь

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ООН в 2017 году получила от России свыше $65 млн на гуманитарную помощь

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Флаги России и США. Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Россия в текущем году передала ООН более 65 миллионов долларов на оказание гуманитарной помощи. Об этом заявил заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Сергей Кононученко.

Кроме того, по его словам, в Центральный фонд чрезвычайного реагирования ООН было направлено 1,5 миллиона долларов.

Между тем, как добавил Кононученко, согласно новому гуманитарному обзору, число нуждающихся в помощи достигло рекордного количества — 135,7 млн человек, а объём средств на проведение гумпомощи вырос до $22,5 млрд.

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