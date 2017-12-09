Жуков сообщил, что Россия изготовит форму для своих олимпийцев

Глава ОКР призвал спортивные федерации не тянуть с заявками для атлетов, которые поедут на ОИ-2018.

Формы для российских спортсменов, которые будут выступать на Олимпиаде в Пхёнчхане, изготовит Россия. Об этом сообщил глава Олимпийского комитета РФ (ОКР) Александр Жуков.

— Форму будем изготавливать мы, — приводит "Интерфакс" его слова.

Жуков также призвал спортивные федерации не тянуть с заявками для атлетов, которые поедут на ОИ-2018. По мнению главы комитета, лучше всего сделать это в январе, чтобы успеть вовремя.

Ранее стало известно, что ОКР обсуждает с американской компанией Nike заказ нейтральной формы для российских спортсменов.

Напомним, что Олимпийский комитет РФ был дисквалифицирован 5 декабря решением МОК. Атлеты из России будут выступать на Играх в Пхёнчхане под нейтральным флагом.