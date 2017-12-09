Взятка стала самым распространённым коррупционным преступлением в России

Самым распространённым коррупционным преступлением в России стала взятка. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По её словам, среди дел о коррупции, которые направлены в суд: получение или дача взятки (3367 дел), мошенничество (1178 дел) и присвоение или растрата (599 дел).

Между тем с начала 2011 года, за семь лет, следователями СКР рассмотрено более 250 тысяч сообщений о коррупционных преступлениях, возбуждено 150 тысяч дел, направлено в суды более 63 тысяч дел.

Добавим, что сегодня отмечается Международный день борьбы с коррупцией.

Ранее сообщалось, что правоохранители, муниципальные чиновники, врачи, учителя и военные больше всего подвержены коррупции.